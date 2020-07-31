الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/31 04:46 ص بتوقيت أبوظبي
قضت محكمة روسية، الجمعة، بسجن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية لتسع سنوات بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر، في محاكمة انتقدتها الولايات المتحدة معتبرة إياها "مسرحية عبثية" تفتقر إلى أدلة جدية.
وقال تريفور ريد، وهو طالب بجامعة نورث تكساس، إنه لا يتذكر أحداث الصيف الماضي، لأنه كان ثملا عندما ألقي القبض عليه بعد مغادرته حفلا كان يحضره في موسكو. ونفى في المحكمة التهمة الموجهة إليه بعد أن استمع لما وصفه بأنها أدلة واهية جرى تقديمها خلال المحاكمة.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان "هذا الاتهام والحكم بالسجن تسع سنوات على جريمة من الواضح تماما أنها لم تحدث هو أمر سخيف ... لقد كانت مسرحية عبثية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجن جنديا أمريكيا 9 سنوات.. وواشنطن: مسرحية عبثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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