شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتطوير وهيكلة مرفق النقل العام وتعظيم موارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بخطة بجدول وبرنامج زمنى لتطوير منظومة النقل العام، على أن تتضمن آليات إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وكيفية تعظيم موارد هذا القطاع الحيوى الهام، ليتحول من قطاع خاسر إلى منتج ومربح، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وقال "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، إن مرفق النقل العام من المرافق الهامة التى يمكن أن تدخل موارد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، ولكن يحتاج للتطوير وإعادة الهيكلة، وسد أى عجز فى العمالة خاصة العمالة الفنية والمتخصصة، وتدريب وتأهيل العمال، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار الحسينى، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت فى تقرير لها فى وقت سابق، بالمضى فى برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية والمؤسسية للهيئات الخدمية "هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة"، والهيئات الاقتصادية "هيئتى النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية"، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجى فى الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع فى الخطة الاستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجنى الثمار على المدى المتوسط، والتنسيق فى هذا الشأن مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع محافظي، وسكرتيرى عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية فى ضوء القرار ات الصادرة، ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصلاح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات الاقتصادية حتى تتحول من مصدر نزيف موارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وشدد على ضرورة تنفيذ التوصيات، والعمل أيضاً على وضع مخطط استراتيجى لهيئتى النقل العام "محافظتى القاهرة والإسكندرية" بأسلوب علمى لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل فى تدعيم أسطول الهيئة بمركبات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم، ورفع الكفاءة الفنية للورش والشبكة الكهربائية – السكة – محطات الكهرباء.