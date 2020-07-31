كيف واجه العراقيون موجة حر وصلت إلى 51%؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي:

دفع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية العراقيين إلى إيجاد سبل لمواجهة الموجة الحارة التي تشهدها بلادهم ومناطق أخرى في الشرق الأوسط..

واقتربت درجة الحرارة في العاصمة بغداد من 52 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أعلى المعدلات التي شهدتها المدينة على الإطلاق.

وبقيت الحرارة فوق 51 درجة مئوية يوم الأربعاء.

وبقي كثير من الناس في منازلهم، بينما لجأ البعض وسط العاصمة إلى دش المياه للتخفيف من وطأة الحر الشديد.

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ولكن الحرارة الشديدة وضعت ضغطاً أكبر على الموارد العامة المستنزفة أصلاً في البلاد.

وترك انقطاع الكهرباء الكثير من الناس في بغداد يعتمدون على المولدات للحفاظ على تشغيل المراوح ومكيفات الهواء.

ولقي متظاهران على الأقل حتفهما يوم الاثنين، حيث أفادت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 20 شخصاً قتلوا على أيدي قوات الأمن.

كما تأثرت البلاد بانخفاض أسعار النفط منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وسجل في العراق أكثر من 118 ألف إصابة بفيروس كورونا و4 آلاف و603 حالة وفاة، وفقاً لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.