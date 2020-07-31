السيطرة على حريق سوق خضروات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان، بإشراف العميد محمد العادلي مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، على الحريق الذي اندلع بسوق الخضروات في منطقة "صيدناوي" دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بسوق الخضروات في منطقة "صيدناوي" دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران.​

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وبالفحص، تبين نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة، وفق ما أكدته التحريات الأولية.

والتهمت النيران بعض الطاولات والمخلفات الموجودة بالسوق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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