تسعة قتلى في تفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قتل تسعة أشخاص على الأقل، غالبيتهم مقاتلون، الخميس جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت حاجزاً في بلدة تل حلف الحدودية مع تركيا والقريبة من مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، ما تسبّب بمقتل تسعة أشخاص بينهم عناصر من الحاجز وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح، بينهم مدنيون. والحاجز مشترك بين فصيل سوري موال لأنقرة وبين الشرطة المدنية التي تتولى تسيير شؤون المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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