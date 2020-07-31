كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تعلن توسيع نطاق العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.

وأشارت الوزارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية.

وأوضحت، أن برامج إيران النووية والعسكرية تهديد خطير للسلم الدولي، لافتة إلى أن شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري متورطة في بناء موقع فوردو.