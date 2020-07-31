الرجاء “يتفوق” على نهضة الزمامرة  في مؤجل الجولة الـ17 من البطولة الاحترافية

نجح فريق الرجاء الرياضي في تحقيق الفوز على ضيفه نهضة الزمامرة بـ 3 أهداف مقابل واحد، لحساب مؤجل الجولة الـ17 من منافسات البطولة الاحترافية.

وافتتح حصة التهديف، خلال المباراة التي احتضنها مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اللاعب محسن متولي من ضربة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يضيف حميد أحداد الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليعود من جديد لإعلان نفسه عريسا لليلة، بتوقيعه هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 68، في وقت قلص فيه الفريق الزائر النتيجة في الدقيقة 76.

ورفع الرجاء رصيده من النقاط إلى 32 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس مؤقتا، في وقت تجمد فيه رصيد نهضة الزمامرة في 23 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة تعرض اللاعب بوطيب للطرد، دقيقة واحدة قبل صافرة النهاية، عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.