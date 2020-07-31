وثقت أشرطة فيديو تداولها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، فوضى عمت في سوق لبيع الأغنام بالحي الحسني بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس.
وأظهرت مقاطع الفيديو، إقدام عدد من المواطنين على سرقة الأكباش، مما خلف حالة من الهلع، بالمقابل اضطر بعض السائقين إلى الفرار بشاحناتهم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال البعض، إن حالة الهلع والفوضى نجمتع عن الارتفاع المفاجئ في أثمان الأكباش مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فوضى في “رحبة” الحي الحسني في الدار البيضاء.. أعمال نهب وسرقة للأكباش- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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