الأرجنتين تسجل أرقاما قياسية لناحية الوفيات والإصابات بكوفيد-19

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

سجّلت الأرجنتين الخميس أرقامًا قياسيّة جديدة لناحية عدد ضحايا كوفيد-19، بإحصائها 153 وفاة و6,377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.



وفي الإجمال، بات هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبيّة يُسجّل 3,441 وفاة جرّاء الفيروس، فضلًا عن 185,360 مصابًا بينهم 80,596 أعلِن شفاؤهم.

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وشهد شهر تمّوز/يوليو زيادة حادّة في أرقام الضحايا، ذلك أنّ الأرجنتين كانت سجّلت في 30 حزيران/يونيو ما مجموعه 1,307 وفيات و64,517 إصابة.

وعلى الرغم من أنّ 90 في المئة من الإصابات الجديدة تتركّز في بوينوس ايرس ومحيطها، فقد نبّهت السلطات إلى بؤر جديدة للعدوى في معظم مناطق البلاد البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز لراديو "كون فوس" الخميس، إنّه ينظر إلى الوضع "بقلق كبير". أضاف "بذلنا جهدًا كبيرًا (...) لكن علينا أن نكون أكثر حزماً بقليل لأنّ هناك أمرًا ما لا يسير على ما يرام".

وتشهد منطقة بوينوس ايرس منذ عشرة أيّام تخفيفًا في إجراءات الحجْر التي فُرضت في 20 آذار/مارس. ويُفترض أن تستمرّ مرحلة تخفيف الإجراءات هذه حتّى 2 آب/أغسطس.