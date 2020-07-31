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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تحقيق سريع بعد واقعة "أذان المغرب" والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
بعد واقعة نادرة الحدوث تزامنت مع يوم استثنائي، أعلن رئيس الإذاعة المصرية، الخميس، عن إحالة المتسببين في إذاعة أذان المغرب قبل موعدة بأربع دقائق إلى التحقيق.
وبثت إذاعة "القرآن الكريم" الشهيرة، الخميس، أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق، الخميس، مما تسبب في إفطار مبكر لعدد كبير من الموطنين الذين صاموا اليوم، الموافق لوقفة عرفة.
واعتاد كثير من المصريين على الإفطار عند الاستماع لإذاعة أذان المغرب من محطة "القرآن الكريم" التي تعمل منذ سنوات طويلة.
وأكد رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، أنه بصدد استحداث آلية لتفادي الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى.
واعتبر في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" القاهرية أن هذا الخطأ لن يؤثر بشكل أو بأخر على مكانة محطة "القرآن الكريم" التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، مشيرا إلى أنها تقدم رسالة هامة، ونادرا ما يحدث بها أي أخطاء من هذا النوع.
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