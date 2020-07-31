الحجاج يكملون النفرة إلى مزدلفة ويستعدون لأول أيام العيد

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أكمل حجاج بيت الله الحرام، الخميس، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية، متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وفق الإجراءات الوقائية المقررة.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض، أو إصابات بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنينة، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.