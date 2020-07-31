شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. حريق غابات يجبر السكان المحليين على مغادرة منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أجبر حريق غابات بجنوبي فرنسا السكان المحليين على مغادرة منازلهم يوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحريق اندلع حوالي الساعة السادسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي(16:00 بتوقيت جرينتش) في غابة بالقرب من أنجليت جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية.

وقال العمدة كلود أوليف إنه تم السيطرة على الحريق في وقت لاحق من الليل لكن الوضع لا يزال معقدا لاندلاع حرائق عرضية بالقرب من المنازل.

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وقال أوليف في وقت سابق إنه تم اخلاء العديد من المنازل المجاورة، وفقا لمحطة فرانس بلو.

وأفادت تقارير إخبارية بإحتراق 50 هكتارا على الأقل من الأراضي.

وتم نشر طائرات مكافحة الحرائق لإخماد الحريق. وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحابة داكنة ضخمة من الدخان في المنطقة.