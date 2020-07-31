شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توسع عقوبات تستهدف قطاع المعادن الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الخميس، إنه قرر توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران.
وأضاف بومبيو أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية.
ووصف بومبيو ذلك بأنه "توسع كبير" للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.
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