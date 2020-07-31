شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 57 ألف إصابة جديدة بكورونا و1129 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الخميس، إنها سجلت 57837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1129 وفاة جراء المرض. وأفادت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91263.

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