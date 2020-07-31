شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: أمريكا تريد حربا باردة جديدة بسبب الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
وفي السياق، ألقت الصين اللوم على بريطانيا، أمس، في تدهور العلاقات بعد أن فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون حظرًا على مشاركة شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا واتهمت لندن بتسميم العلاقات بالتدخل في شؤون هونج كونج.
وقال السفير الصيني لدى لندن ليو شياو مينغ للصحفيين: «هذه التصرفات سممت بشكل خطير أجواء العلاقات بين الصين وبريطانيا».
وأضاف «بعض الساسة البريطانيين متمسكون بعقلية الحرب الباردة، ويلعبون على ما يُطلق عليه تهديد الصين وينظرون للصين كدولة معادية ويهددون بانفصال كامل عن الصين حتى أنهم يجعجعون بالحديث عن حرب باردة جديدة ضد الصين».
وحذر السفير بريطانيا من أنها لن يكون لها مستقبل لو سعت للابتعاد عن بكين. وأضاف: «من الصعب تصور بريطانيا العالمية إذا ما تجاوزت أو استبعدت الصين، الابتعاد عن الصين، يعني الابتعاد عن الفرص والابتعاد عن النمو والابتعاد عن المستقبل».
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