مصدر يكشف عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في الكرخ منذ انتشار الوباء

كشف مصدر طبي، الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ من بغداد، منذ انتشار الوباء في البلاد
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في جانب الكرخ من بغداد، سجّلت 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الحصيلة تعد الأعلى في جانب الكرخ منذ ظهور الفيروس".
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