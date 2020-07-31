مصدر يكشف عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في الكرخ منذ انتشار الوباء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في جانب الكرخ من بغداد، سجّلت 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الحصيلة تعد الأعلى في جانب الكرخ منذ ظهور الفيروس".