السودان يضع خطة شاملة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أعلنت الشرطة السودانية، إكتمال كافة الترتيبات لتنفيذ الخطة الخاصة بتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك في ربوع البلاد.

وأوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، اللواء عيسى آدم إسماعيل، أن الخطة التأمينية في العاصمة تركز على عدة محاور أهمها تأمين الصلوات بالمساجد، والأسواق تامينا جيدا.

كما تشمل الخطة تأمين شواطئ الأنهار والتركيز على الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات مثل المواقف ودور العبادة، مبينا أن تحقيق الانتشار الشرطي المطلوب يسهم في الحد من الجريمة .

وأكد جاهزية شرطة ولاية الخرطوم لتنفيذ الخطة التي بدأت منذ بداية العطلة الرسمية للدولة.

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وشدد بأن الشرطة قامت بتأمين معابر ولاية الخرطوم البالغ عددها (33) معبرا لتنفيذ متطلبات الحظر الصحي ما يحتم مراقبة السفر من وإلى العاصمة.

وفي السياق، هنا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الشعب السوداني وسائر المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك داعيا لهم بالسلام والأمن.

وقال حمدوك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر مساء الخميس، إن عيد الأضحى مناسبة يستحضر فيها الناس تقاليد وقيم الشعب السوداني في التضامن والتكافل.

وقال “أهنئ الشعب السوداني وكافة المسلمين في كل بقاع الأرض بعيد الفداء العظيم، داعياً الله أن يعيده على شعبنا وأمتنا بالسلام والأمن واليمن والبركات".