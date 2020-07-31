عاجل.. حريق غابات في جنوبي فرنسا يجبر السكان المحليين على مغادرة منازلهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

الخليج 365

أجبر حريق غابات بجنوبي فرنسا السكان المحليين على مغادرة منازلهم يوم الخميس.



وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحريق اندلع حوالي الساعة السادسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي(1600 بتوقيت جرينتش) في غابة بالقرب من أنجليت جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية.

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وقال العمدة كلود أوليف إنه تم السيطرة على الحريق في وقت لاحق من الليل لكن الوضع لا يزال معقدا لاندلاع حرائق عرضية بالقرب من المنازل.

وقال أوليف في وقت سابق إنه تم اخلاء العديد من المنازل المجاورة، وفقا لمحطة فرانس بلو.

وأفادت تقارير إخبارية بإحتراق 50 هكتارا على الأقل من الأراضي.

وتم نشر طائرات مكافحة الحرائق لإخماد الحريق. وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحابة داكنة ضخمة من الدخان في المنطقة.