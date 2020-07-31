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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: لا أريد تأجيل الانتخابات بسبب كورونا لكن ضد التصويت عبر البريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020
الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه يعارض بالوقت نفسه مسألة التصويت عبر البريد، كونها ستكون أقل دقة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "لا أريد تأجيل الانتخابات لكنني لا أريد أيضا الانتظار ثلاثة أشهر ثم اكتشفت لاحقا أن جميع بطاقات الاقتراع قد اختفت وأن الانتخابات لا تعني شيئا".
وأشار ترامب إلى أنه يريد أن يظهر الجميع عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وثائق تثبت شخصيتهم.
وأعرب ترامب في وقت سابق عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أن هناك جدل واسع في الولايات المتحدة حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني وسط تفشي مرض "كوفيد-19".
وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن عدم ثقته بالتصويت عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تزوير الانتخابات.
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