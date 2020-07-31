مترو الأنفاق: أكمنة ثابتة داخل المحطات والقطارات لرصد أي مخالفات خلال عيد الأضحى

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بناء على توجيهات اللواء كامل الوزير، وزير النقل، لديها 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة، الخط الأول من محطة المرج وحتى محطة حلوان، والخط الثاني من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة ساقية مكي، والخط الثالث من محطة العتبة وحتى محطة عدلي منصور.

وأضاف "عبد الهادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بعمل أكمنة ثابتة داخل المحطات.

وتابع: تم عمل أكمنة متحركة بجميع القطارات، إضافة إلى أكمنة سرية بجميع المحطات والقطارات لرصد أي مخالفات.

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