شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب المواطنين بالذبح فى المجازر لضمان الكشف على الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، المصريين بضرورة ذبح الأضاحى فى المجازر بدلا من الشوراع والمنازل، مشيرا إلى أن المجازر تعمل طوال أيام العيد وتوفر الخدمة للمواطنين وهو ما يعد جانبا إيجابيا فى الحد من التلوث وتحجيم انتشار المخلفات.

وأوضح الحضرى، أن مناشدة المواطنين بالذبح فى المجازر ليس فقط لمكافحة التلوث بل لضمان الكشف البيطرى الصحيح على الماشية قبل الذبح واستبيان ما كانت تعانى من مرض من عدمه، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تفرض ظروفا استثنائية تجعل على الجميع الأخذ بالأسباب والحذر فى التعامل والتخلص من مخلفات الأضاحى بالطريقة الصحيحة حتى لا يقع ضرر على أى شخص .

وأبدى الحصرى، ثقته فى الجهود التى تقع على عاتق الجهات المعنية بالبيئة للتخلص من النفايات ودفنها بالطريقة الصحيحة وعدم انتشارها بشكل غير لائق من خلال فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بمحافظتى القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولا بأول.

كانت قد ناشدت وزارة الزراعة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المواطنين بذبح أضحياتهم فى المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع، تجنبا لتلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والأمراض.