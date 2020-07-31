شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إسكان البرلمان" يطالب بجدول زمنى لرفع كفاءة خطوط مياه الشرب المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة خطوط مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت لتقليل أو معالجة أزمة الفاقد من مياه الشرب النظيف، وفى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى تتبعها الحكومة حيال مياه الشرب وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وضرورة أن تكون هناك خطوات على أرض الواقع تعكس الاهتمام بهذا الأمر.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حال مناقشة الموازنة العامة المخصصة للقطاع كانت حريصة على أهمية أن يتم تحسين مستوى الخدمة والقضاء على بعض المشاكل التى ينتج عنها انقطاعات المياه فى بعض المناطق، وتمت المطالبة بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشاكل العالقة، ولأول مرة تم الموافقة على جميع الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من المرحلة الثانية من توسعة محطة جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة لحل أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه خلال الفترة السابقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعداد حصر شامل بكافة خطوط المياه وشبكات مياه الشرب، خاصة المتهالكة على مستوى الجمهورية، لتوجيه الاعتمادات إليها بصورة عاجلة، على أن يكون هناك ترتيب للأولويات فى تنفيذ المشروعات المتوقفة.

جدير بالذكر أن خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الهامة لتحسين شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام الإسكان، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات القومية والاستراتيجية المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 .