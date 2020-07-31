بالصور.. اندلاع حريق بسوق خضروات في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
اندلع حريق بسوق الخضروات في منطقة "صيدناوي" دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.
تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بسوق الخضروات في منطقة "صيدناوي" دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران، ولا تزال أعمال إخماد الحريق جارية.
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