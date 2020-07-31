برامج ومسرحيات وأفلام.. ننشر خريطة التليفزيون المصري خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل التليفزيون المصري بعيد الأضحى المبارك على مدار أيام العيد بتطويع برامج قنوات التليفزيون من أجل تلك المناسبة وذلك باستعراض مظاهر العيد وإذاعة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والأغاني.

وينشر الخليج 365 خريطة العيد على النحو التالي:

القناة الثانية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة وهي: طعم البيوت، ألوان، ذاكرة الأيام، مصر جميلة، قولوا للناس حسنا، على أرض مصر، بوضوح، مقعد أمام الشاشة.

كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: عظمة الإسلام، عسكر في المعسكر وذلك عصر أول أيام العيد، وبنات العم عصر ثاني أيام العيد، وغبي منه فيه عصر ثالث أيام العيد، والعتبة الخضراء صباحاً رابع أيام العي.

كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهي: شاهد مشفش حاجة بسهرة وقفة عرفات، وعلشان خاطر عيونك بسهرة أول أيام العيد، والبرنسيسة عصر ثاني أيام العيد، والبيجاما الحمرا عصر ثالث أيام العيد، وتخاريف عصر رابع أيام العيد.

القناة الفضائية المصرية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة وهي: صباحنا مصري، حديث الصباح، سيدتي، حلوة بلدي، مصر أرض الجمال، العالم من حولك موال من بلدي.

كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: عظمة الإسلام ظهيرة وقفة عرفات وفب السهرة ورد الغرام، والعذاب ثلاثة بسهرة أول أيام العيد، العتبة الخضراء صباحاً ثاني أيام العيد، أنا وهو وهي صباحاً ثالث أيام العيد، دلع البنات صباحاً رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من المسرحيات وهي: ريا وسكينة عصر أول أيام العيد، الدخول بالملابس الرسمية عصر ثاني أيام العيد، الدلوعة عصر ثالث أيام العيد، حالة حب عصر رابع أيام العيد.

قطاع القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وعلى مدار العيد بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك باستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك:

قناة القاهرة

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد ووقفة عرفات وهي: صباح القاهرة، الكاميرا بين الناس، أكلات العيد، المرأة في العيد، العاصمة والناس، صحتك في العيد، ومواهب ق 3.

كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: بيت الله الحرام ظهيرة وقفة عرفات، غبي منه فيه بسهرة أول أيام العيد، حارة برجوان بسهرة ثاني أيام العيد، المجانين في نعيم بسهرة ثالث أيام العيد، وحياة قلبي وأفراحه بسهرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من المسرحيات وهي: الجوكر بسهرة وقفة عرفات، موسيقي في الحي الشرقي ظهيرة أول أيام العيد، غزل البنات عصر ثاني أيام العيد، سكر زيادة عصر ثالث أيام العيد، الدلوعة عصر رابع أيام العيد.

قناة القنال

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد وهي: صبيان وبنات، أكلة هنية، الضمة تحلى، القنال اليوم، في قلب الحدث، من أجل مصر.

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كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهي: راقصة قطاع عام بسهرة أول أيام العيد، سيدتي الجميلة بسهرة ثاني أيام العيد، العيال كبرت بسهرة ثالث أيام العيد، كارمن بسهرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: اضحك الصورة تطلع حلوة بسهرة أول أيام العيد، طاطا وريكا وكاظم بيه بسهرة ثاني أيام العيد، أي أي بسهرة ثالث أيام العيد، وفي الصيف لازم نحب بسهرة رابع أيام العيد.

قناة إسكندرية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد ووقفة عرفات وهي: راجل واثنين ستات، براعم إسكندرية، أنا وأنت، إسكندرية من تاني، خطوات شابة، إسكندرانية.

كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهي: حزمني يا بسهرة أول أيام العيد، عائلة سعيدة جداً بسهرة ثاني أيام العيد، حالة حب بسهرة ثالث أيام العيد، فارس وبني خيبان بسهرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: هجرة الرسول بوقفة عرفات، أيس كريم في جليم بسهرة أول أيام العيد، واحدة بواحدة بسهرة ثاني أيام العيد، عفريتة إسماعيل يس بسهرة ثالث أيام العيد، دايما معاك بسهرة رابع أيام العيد.

قناة الدلتا

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد وهي: صباح الدلتا، علشان بكرة، نهار جديد، أمل المستقبل، لست وحدك، ريف بلدنا، بنت مصر.

كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: التوت والنبوت بسهرة أول أيام العيد، سوق المتعة بسهرة ثاني أيام العيد، حديث المدينة بسهرة ثالث أيام العيد، المراهقات بسهرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من المسرحيات وهي: كارمن بسهرة أول أيام العيد، أنا وهو وسموه بسهرة ثاني أيام العيد، سيدتي الجميلة بسهرة ثالث أيام العيد، شارع محمد علي عصر رابع أيام العيد.

قناة الصعيد

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد وهي: صباح الصعيد، همزة وصل، الحق في الحياة، من قلب الحدث، شبابنا أسيوط بين الماضي والحاضر.

كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: حنفي الأبهة بسهرة أول أيام العيد، أقوى الرجال بسهرة ثاني أيام العيد، المجانين في نعيم بسهرة ثالث أيام العيد، أشغال شاقة بسهرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من المسرحيات وهي: شاهد ما شفش حاجة بسهرة أول أيام العيد، العيال كبرت بسهرة ثاني أيام العيد، وجهة نظر بسهرة ثالث أيام العيد، فندق الأشغال الشاقة عصر رابع أيام العيد.

قناة طيبة

تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار أيام العيد وهي: صباح طيبة، حياتنا، أحلامهم البسيطة، يلا شباب، بورترية، شارع الجنوب، طيبة تيوب.

كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهي: تخاريف ظهيرة أول أيام العيد، أخويا هايص وأنا لايص ظهيرة ثاني أيام العيد، حزمني يا ظهيرة ثالث أيام العيد، هالو شلبي ظهيرة رابع أيام العيد.

وتقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي: الرصيف بسهرة أول أيام العيد، يوم ما اتقابلنا بسهرة ثاني أيام العيد، جحيم تحت الأرض بسهرة ثالث أيام العيد، غريب في الميناء بسهرة رابع أيام العيد.