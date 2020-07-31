الصور الأولى لموقع حريق هائل اندلع في "مسطاح السفن" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
ينشر "الخليج 365" الصور الأولى لحريق هائل اندلع في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين التابعة لحى الجمرك في الإسكندرية، بينما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغ يفيد باندلاع حريق هائل في مسطاح السفن وانتقلت قيادات الحي وقوات الحماية المدنية إذ تجري الآن عملية السيطرة على الحريق الذي لن يسفر عن أي إصابات.
ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد ٦ سيارات مطافي من أجل السيطرة على الحريق داخل السفن.
وقال محمود بريك، رئيس حى الجمرك، إنه جاري السيطرة على الحريق الذي اندلع في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين من قبل قوات الحماية المدنية حيث لم يسفر عن إصابات.
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