الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، تهدف للحد من إمدادها بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.

وقال بومبيو في بيان إن "وزارة الخارجية حددت اليوم 22 مادة تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية، ومن سينقل هذه المواد إلى إيران عن علم سيخضع من الآن للعقوبات الأمريكية بموجب المادة 1245 من القانون (الأمريكي)، المتعلق بالحريات في إيران ومكافحة انتشار برنامجها النووي".