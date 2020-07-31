السجن 12 عامًا لرئيس وزراء ماليزيا السابق بسبب تهم فسادٍ مالي وإساءة إستخدام السلطة

قضت المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالامبور، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، بالسجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وتغريمه 49.4 مليون دولار.

جاء ذلك بعد إدانة عبد الرزاق في 7 تهم مرتبطة بقضية فساد مالي تقدر بملايين الدولارات.

وحكم القاضي محمد نزلان محمد غزالي بعقوبة إجمالي مدتها 72 عاما في جميع التهم الموجهة إلى عبد الرزاق، إلا أنه أمر بتنفيذها جميعا في وقت متزامن، ما يجعل العقوبة الفعلية تصل 12 عاما.

وأمر القاضي بسجن عبد الرزاق 12 سنة بتهمة إساءة استخدام السلطة، و10 سنوات عن كل تهمة مرتبطة بانتهاك الثقة والأمانة وعددها ثلاث، و10 سنوات لكل تهمة مرتبطة بغسيل الأموال وعددها ثلاث أيضا.

وأدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الثلاثاء في اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم دي بي).

وينظر على نطاق واسع للقضية الشهيرة باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.

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وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة (إس آر سي) التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم دي بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليارات دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) “ذئب وول ستريت”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة “من الشعب الماليزي مذهل” ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.

وتحوم اتهامات الفساد المتعلقة بصندوق (1إم دي بي) حول نجيب منذ أكثر من خمس سنوات. لكن لم تفتح التحقيقات إلا بعد هزيمته في انتخابات عام 2018 التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.

(وكالات)