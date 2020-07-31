أشهر حوادث واضطرابات مواسم الحج في التاريخ الحديث

أ ف ب- لا تعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام والذي يبدأ في 29 جويلية جراء تفشي وباء فيروس كورونا أمرا جديدا في تاريخ الحج الإسلامي الذي فرض على المسلمين قبل أكثر من 1400 عام. فالتاريخ مليء بالأمثلة والأحداث التي عطلت أداء مناسك الحج أكثر من مرة.

من الحروب إلى الأوبئة والسيول والصراعات وحتى الحصار لم يتمكن المسلمون من الذهاب إلى مكة لأداء شعائرهم.

تنطلق في السعودية الأربعاء مناسك الحج التي تنظمها المملكة بعدد محدود جدا لأول مرة في تاريخها الحديث على خلفية انتشار فيروس كورونا. وكانت صراعات وحصارات وأوبئة قد عطّلت وألغت وأثّرت في مناسك الحج السنوية إلى مكة المكرمة مرات عدة على مدى التاريخ الإسلامي.

ويُعتقد أن موسم الحج الذي يجذب نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم كل سنة، قد ألغي بالكامل في العام 1798، عندما جعل غزو نابليون للمنطقة سفر الحجاج إلى مكة رحلة غير آمنة.

وفي ما يلي تسلسل زمني لأهم الحوادث التي عطّلت أو أثّرت على مناسك الحج في التاريخ الحديث:

عام 2015 :

24 سبتمبر: تدافع أثناء طقوس رمي الجمرات في مِنى بالقرب من مكة، الأمر الذي تسببّ بوفاة نحو 2300 من المصلين الذين قتلوا في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم للحج.

11 سبتمبر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بينهم العديد من الأجانب عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

عام 2006:

6 جانفي: مقتل 76 شخصا بانهيار فندق وسط مكة.

12 جانفي: مقتل 364 حاجا في تدافع خلال طقوس رمي الجمرات.

عام 2005:

22 جانفي: وفاة ثلاثة حجاج في تدافع خلال مراسم رمي الجمرات.

عام 2004:

1 فيفري: مقتل 251 شخصًا في تدافع في منى.

عام 2003:

11 فيفري: مقتل 14 حاجا بينهم ست نساء في اليوم الأول من رمي الجمرات.

عام 2001:

5 مارس: وفاة 35 من الحجاج بينهم 23 امرأة في منى.

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عام 1998:

9 أفريل: مقتل أكثر من 118 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال تدافع في منى.

عام 1997:

15 أفريل: اندلاع حريق ناجم عن انفجار موقد غاز في مخيم لإسكان الحجاج في منى، ما أدى إلى مقتل 343 وإصابة حوالي 1500.

عام 1995:

7 ماي: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 99 آخرين نتيجة حريق في مخيم منى.

عام 1994:

24 ماي: مقتل 270 شخصًا في تدافع خلال مراسم رمي الجمرات في حادث قالت السلطات إنّ سببه وجود "أعداد قياسية" من الحجاج.

عام 1990:

2 جويلية: تدافع ضخم في نفق بمنى بعد تعطّل نظام التهوية ما تسبّب بوفاة 1426 من الحجاج معظمهم من دول آسيوية.

عام 1989:

10 جويلية: هجوم مزدوج خارج المسجد الحرام أدى إلى مقتل شخص وجرح 16. أدين 16 كويتيا شيعيا بالهجوم وأعدموا بعد ذلك بأسابيع.

عام 1987:

31 جويلية: قوات الأمن السعودية تقمع احتجاجا غير مصرّح به من قبل الحجاج الإيرانيين، ومقتل أكثر من 400 شخص بينهم 275 إيرانيا بحسب حصيلة رسمية.

عام 1979:

20 نوفمبر: مئات المسلحين يجتاحون المسجد الحرام ويحصنّون أنفسهم فيه ويأخذون عشرات الحجاج رهائن. الحصيلة الرسمية للهجوم وعملية قوات الأمن التي تلته وصلت إلى 153 قتيلا و560 جريحا.

عام 1975:

ديسمبر: اندلاع حريق ضخم بسبب قارورة غاز انفجرت في مخيّم للحجاج بالقرب من مكة ما أدى إلى مقتل 200 شخص.