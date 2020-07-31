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منظمة الصحة العالمية تتخوّف من خسارة جهود مواجهة الجائحة خلال العيد

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 أعرب خبراء «إقليم شرق المتوسط» في «منظمة الصحة العالمية» عن مخاوفهم بشأن تأثير احتفالات عيد الأضحى  في دول الإقليم (22 دولة) على معدلات انتشار العدوى.

 

وخلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، شدد المشاركون على أن «الذروة في حالات الإصابة بالإقليم حدثت في نهاية جوان الماضي، بسبب تراخي البلدان في تطبيق التدابير الاجتماعية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر، وأبدوا خوفهم من تكرار الأمر نفسه خلال عيد الأضحى».

 

وأشارالمدير الإقليمي للمنظمة  الدكتور أحمد المنظري إلى أن هناك «استقراراً ملحوظاً في الحالات على الصعيد الإقليمي العام على مدار الأسبوعين الماضيين، منذ بداية ظهور الفيروس قبل ستة أشهر، وهو ما يشير إلى أننا قادرون على تغيير مسار هذه الجائحة».

 

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ولكنه استدرك قائلاً: «إذا لم تتمكن البلدان من الحفاظ على فعالية تدابير الصحة العامة، لا سيما خلال فترة عيد الأضحى، سيظل خطر انتشار مرض (كوفيد - 19) في الإقليم مرتفعاً ارتفاعاً شديداً».

 

وقال المنظري إن المنظمة «توصي البلدان عند اتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى بأن تنظر بجدية في إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة». وفي حالة إقامة تلك المناسبات شدد المنظري على أن «تتبع السلطات والأفراد التدابير الأساسية اللازمة لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، والتي تشمل على سبيل المثال اكتشاف الحالات وعزلها واختبارها ورعايتها وتتبع المخالطين، والحفاظ على مسافة بين الأفراد، والحفاظ على نظافة الأيدي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء كمامات».

(صحيفة الشرق الاوسط)

 

 

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