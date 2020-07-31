اعتقال 8 متظاهرين عند منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ،اليوم الخميس، 8 أشخاص بين متظاهرين تجمعوا عند منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته.

وقالت الشرطة، إن "المعتقلين قاموا بالإخلال بالنظام العام ورمي الحجارة قرب محطة القطار القديمة".

وذكرت مصادر محلية، أن نحو ألف متظاهر تجمعوا عند منزل رئيس الوزراء في الاحتجاجات المستمرة في القدس.

ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو، فيما أغلقت الشرطة الطرق بالحواجز والمتاريس.

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وقدم 15 فنانًا إسرائيليًا ،يوم الأربعاء، عرضًا احتجاجيًا ضخمًا بعنوان "العشاء الأخير" في ميدان رابين في تل أبيب ، رفضًا لسياسية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والتسبب في العديد من

المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

ويظهر العرض الاحتجاجي تمثال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يجلس بجوار طاولة طولها 10 أمتار وفوقها شمعدانان محملة بالطعام وزجاجات الشمبانيا، وينتزع نتنياهو قطعة من كعكة ضخمة تشبه العلم الإسرائيلي ويقطعها، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتزخر المائدة بالمشروبات الكحولية المختلفة والفاكهة واللحوم مع "سيجار" واحد في إشارة إلى مزاعم الفساد ضد رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في إسرائيل.