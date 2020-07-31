شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 401 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1211 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الخميس، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة و 46 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 93757 حالة، منها 38236 حالة تماثلت للشفاء، و 4774 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 1211 من المتعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس في البلاد إلى 38236 حالة حتى أمس.