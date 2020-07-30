مؤجل الدورة الـ19.. لدفاع الحسني الجديدي يتعادل بميدانه مع نهضة بركان

تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي بميدانه مع فريق نهضة بركان (0-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب العبدي.
المباراة أجريت برسم مؤجل الدورة الـ19 للبطولة الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وحافظ الفريق الجديدي عقب هذا التعادل على مركزه الثامن برصيد 27 نقطة، فيما ظل الفريق البركاني بدوره في الرتبة الرابعة بمجموع 33 نقطة.
وكان فريق الدفاع الحسني تعادل أيضا بدون أهداف في مباراته المؤجلة الأولى برسم الدورة التاسعة مع ضيفه فريق الرجاء البيضاوي.
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