اعتقال مغربي والبحث عن آخر سرقا سلسلة ذهبية لإسباني من ذوي الاحتياجات الخاصة

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة ماتارو الكتالونية، مغربي متهم بسرقة سلسلة ذهبية لإسباني من ذوي الاحتياجات الخاصة فوق كرسي متحرك.

وكشفت صحيفة “لابانغوارديا” الاسبانية، أن المتهم مغربي يبلغ من العمر 19 سنة، عمد إلى سرقة سلسلة ذهبية لمواطن إسباني من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل يومين بساحة لا بيبا ماكا في حدود العاشرة صباحا.

وشدد المصدر ذاته على كون رجال الشرطة، تمكنوا من إلقاء القبض على الشاب المغربي، في وقت لازالت فيه الأبحاث جارية عن شريكه المتورط، بدوره، في السرقة بالعنف في حق إسباني من ذوي الاحتياجات الخاصة.