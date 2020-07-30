الخطوط الملكية المغربية تؤكد الوفاء بالتزاماتها بنقل المواطنين المغاربة وزبنائها

أكدت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، وفاءها بالتزاماتها بنقل المواطنين المغاربة وزبنائها بين فرنسا والمغرب.

وذكر بلاغ للشركة أنه “خلافا للأخبار الرائجة مؤخرا، تؤكد الخطوط الملكية المغربية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنقل مواطنينا المغاربة وزبنائنا بين فرنسا والمغرب”.

وأوضح البلاغ أنه سيتم تأمين الرحلات انطلاقا من فرنسا نحو المغرب كما هو مخطط لها من قبل الخطوط الملكية المغربية، مضيفا أنه بالنسبة للرحلات انطلاقا من المغرب نحو فرنسا المبرمجة بين 3 و 10 غشت، فإن “مواطنينا وزبنائنا بإمكانهم الاستعانة برحلات الخطوط الجوية الفرنسية”.

وأكدت الخطوط الملكية المغربية أنه بفضل الشراكة المبرمة بين شركة الطيران الفرنسية والخطوط الملكية المغربية، يمكن لزبناء الشركة الوطنية تغيير تذاكرهم دون تكاليف إضافية للولوج إلى رحلات شريكنا.