ليلة الحكم على باطمة.. مشاهير يدعمونها بسبب ما عاشته أمام باب المحكمة

عبر مشاهير عن دعمهم للفنانة دنيا باطمة، ليلة الحكم عليها، وذلك بعد انتشار فيديوهات من أمام المحكمة، لحظة تعرضها لهجوم من طرف بعض الحاضرين أمام الباب من الجمهور.

وشهدت لحظة مغادرة باطمة للمحكمة، قبيل النطق بالحكم في قضيتها، هتافات تهاجم الفنانة دنيا باطمة، بسبب التهم الموجهة إليها.

ونشرت الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع، صورة باطمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وكتبت: “ابقي قوية عزيزتي”.

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الفنانة حسناء زلاغ، اعتبرت ما تعرضت له باطمة “عيب”.. وقالت: “عيب وحرام الهجوم والسب أمام المحكمة، هذا راه قلة احترام، حرام عليكم السيدة حامل، وفنانة قدمت ومن منا أو منك لا يخطأ؟”.

الإعلامية مريم القصيري نشرت صورتها مع باطمة، وأكدت علاقتهما الطيبة، معتبرة الحكم الصادر في حقها صعب، وخاطبتها، “كوني قوية والمحنة ستزول”.

ووجدت باطمة طيلة يوم أمس، صعوبة في الوصول لسيارتها، بسبب تجمهر الجمهور والصحفيين حولها عند مغادرتها المحكمة لمرتين، ما أدى لتدخل رجال الأمن وتأمين طريقها من طرف رجال الأمن الخاص.