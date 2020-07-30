اعتقال مغربي بتهمة نقل 32 مهاجرا سريا على متن “قارب موت” إلى السواحل الاسبانية

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية بمدينة قاديس، مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، بتهمة تنظيم هجرة سرية لـ32 مغربيا صوب السواحل الاسبانية على متن قارب خشبي بمحرك.

وكشفت صحيفة “لابانغوارديا” الاسبانية، أن المغربي الموقوف، توصل بمبلغ 15 ألف درهما من جميع المهاجرين السريين الذي كانوا على متن القارب الذي تم توقيفه، وذلك مقابل نقلهم إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من بين المهاجرين الموقوفين 6 قاصرين، مبرزا في السياق ذاته أن خوف “الحراكة” من كشف هوية المسؤول عن الرحلة، ساهم في تأخير الأبحاث وتحديد المتهم بالتهجير.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه بعد تعميق البحث، تم تحديد هوية المسؤول المباشر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمغربي “أ. ك” البالغ من العمر 35 سنة.