ثلاثة فرق إسبانية “تتنافس” على ضم حارس المنتخب الوطني المغربي

عبرت 3 فرق إسبانية عن رغبتها في الاستفادة من خدمات حارس المنتخب الوطني وفريق مالقا منير المحمدي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن فريق مالقا الأندلسي يتجه نحو تسريح حارسه المحمدي، الذي ينتهي عقده السنة المقبلة.

وشددت المصادر ذاتها، على كون فريقي ويسكا وغرناطة يرغبان في التعاقد مع حامي عرين “الأسود”، استعدادا لفعاليات الموسم المقبل، مبرزة أن أحد الخيارين سيمكن المحمدي من اللعب في الدرجة الأولى لبطولة الجارة الشمالية للمغرب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن فريق إسبانيول برشلونة، الذي انحدر إلى دوري الدرجة الثانية رفقة ريال مايوركا وليغانيس، يرغب بدوره في تعزيز صفوفه بالدولي المغربي بعد موسم استثنائي رفقة مالقا، أنهاه متوجا بجائزة “زامورا” لأفضل حارس في بطولة الدرجة الثانية.