مسلسل آخر يزيح الدراما التركية “الوعد” من صدارة الأكثر مشاهدة

انقض مسلسل يعرض على القناة الثانية، على صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على القنوات المغربية، مجردا المسلسل التركي الوعد، لأول مرة، من صدارته التي امتدت منذ بداية عرضه على “دوزيم”.

متصدر التصنيف، لم يكن إلا مسلسلا تركيا آخرا، بثه ليس جديدا، هو مسلسل حب أبيض وأسود، والذي تفوق في الأسبوع المنصرم.

وتابع حلقة يوم الأربعاء 22 يونيو من مسلسل حب أبيض وأسود، 5,59 ملايين مشاهد، متفوقا على “الرعد” الذي حل ثانيا هذا الأسبوع بـ5,50 مليون مشاهدة، تابعوا حلقة يوم الخميس.

وما زالت المسلسلات التركية، تسيطر دائما على صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على القنوات المغربية لسنوات، باستناء شهور رمضان الذي تتفوق فيه البرامج المغربية.