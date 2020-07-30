الملك سلمان يغادر المستشفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "الديوان الملكي" السعوديّ، في بيان أصدره، مساء الخميس، مغادرة الملك، سلمان بن عبد العزيز، المستشفى في الرياض، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة.
وغادر العاهل السعودي، المستشفى، في الرياض، بعد أسبوع من خضوعه لعمليّة الاستئصال، نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
وجاء في البيان "خادم الحرمين الشريفين يُغادر المستشفى بعد أن منّ الله جلّ جلاله عليه بالصحة والعافية".
ونشرت مواقع حكومية رسمية صورا وتسجيل فيديو للملك (84 عاما) وهو يغادر مستشفى الملك فيصل التخصّصي، متّكئا على عصاه وإلى جانبه مسؤولون بينهم ولي العهد، محمد بن سلمان.
وقبل أسبوع، خضع الملك للعملية الجراحية بالمنظار، بعد ثلاثة أيام من نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص بسبب التهاب في المرارة. وعشية إجراء العملية، ترأس الملك اجتماعا حكوميا من المستشفى.
ونادرا ما تنشر السعودية، بيانات تتعلق بصحة الملك الذي يقود البلاد منذ 2015.
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