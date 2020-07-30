"الماء يمكن أن يقضي على فيروس كورونا خلال 72 ساعة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أجراها علماء روس، أن الماء يمكن أن يقضي تماما على فيروس كورونا في غضون 72 ساعة.

ووفقا للدراسة الصادرة عن مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، تعتمد مرونة الفيروس بشكل مباشر على درجة حرارة الماء. إذ أن 90 بالمئة من جزيئات الفيروس تموت في ماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9 بالمئة خلال 72 ساعة.

وقالت الدراسة التي نشرتها الخدمة الفيدرالية الروسية لرفاهية الإنسان، إن الماء في درجة حرارة الغليان يقتل فيروس سارس CoV-2 بشكل كامل وفوري.

وأظهرت الدراسة أن الفيروس يمكن أن يعيش في الماء في ظروف معينة، ولكنه لا يتكاثر في البحر أو المياه العذبة. كما أنه يظل نشطا حتى 48 ساعة على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ، والمشمع والزجاج والبلاستيك والسيراميك.

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ووجدت الدراسة أن الفيروس غير مستقر ومعظم المعقمات المنزلية فعالة ضده.

وأظهر أن الكحول الإيثيلي والأيزوبروبيل بتركيز 30 بالمئة يمكن أن يقتل ما يصل إلى مليون جزيء من الفيروس في نصف دقيقة، وهو ما يتعارض مع الدراسات السابقة التي قالت إن التركيز بأكثر من 60٪ ضروري ليكون فعالا ضد الفيروس.

ووفقًا للدراسة، فإن المعقمات التي تحتوي على الكلور لها نفس الفعالية، حيث تقوم بتطهير الأسطح في غضون 30 ثانية.