تحقيق في إذاعة أذان مغرب عرفة قبل موعده في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإذاعة المصرية، التي تذيع القرآن الكريم من القاهرة، إحالة متسببين في بث أذان المغرب، الخميس، قبل موعده للتحقيق، بعد تسبّب ذلك، في إفطار مبكر لعدد كبير من المصريين، الذين صاموا يوم عرفة، وحرصوا على الإفطار على أذان المحطة.

وأذاعت محطة القرآن الكريم، أذان المغرب، الخميس، قبل موعده بـ4 دقائق، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال رئيس الإذاعة، محمد نوار، إنه "قرر إحالة المتسببين في إذاعة أذان المغرب اليوم، قبل موعدة بأربعة دقائق للتحقيق، وأنه بصدد استحداث آلية، لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وأضاف نوار، في تصريحات صحافية، أن "هذا الخطأ لن يؤثر بشكل أو بآخر على مكانة محطة القرآن الكريم، التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، وأنها تقدم رسالة هامة ونادرا ما يحدث بها أي أخطاء من هذا النوع".

ومحطة القرآن الكريم من القاهرة هي إذاعة رسمية مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت بث إرسالها في 29 آذار/ مارس 1964.