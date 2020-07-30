تل السبع: إصابة طفل بجراح خطيرة جراء إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل (10 سنوات) بجراح خطيرة، مساء الخميس، جراء جريمة إطلاق نار في تل السّبع بالنقب.

وقالت مصادر صحافية إنّ الطفل أصيب بـ3 عيارات نارية.

وقالت الشرطة إن سبب إطلاق النار هو خلاف بين عائلتين، وإنها فتحت تحقيقًا، ولم تعلن عن اعتقالات.

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في السّياق ذاته، عقدت عقد راية الصلح بين عائلتي أبو رقيق وأبو هنية في تل السّبع، بعد نزاع خلف أكثر من مصاب خلال الفترة الماضية.

وجاء عقد راية الصّلح بمبادرة من رئيس المجلس المحلي، عمر أبو رقيق.

وشهدت تل السبع خلال الفترة الماضية أعمال عنف، كان آخرها إطلاق نار على منزل مدير البريد رشاد نعمان هنية (27 عاما)، للمرة الثانية خلال يومين، الأربعاء، بعدما أحرق البريد يوم الإثنين الماضي.