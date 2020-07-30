105 إصابات جديدة بكورونا في القدس وإصابتان في غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الخميس، إن 105 مقدسيين، أُصيبوا بالفيروس، الخميس، فيما سجّل قطاع غزة المُحاصَر، إصابتين جديدتان.

وأوضح الجبريني أن مجمل الإصابات في المدينة، وصل إلى "3306، منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي".

وذكر الجبريني أن "معدلات الشفاء ارتفعت، ووصلت إلى ما يقارب 534 حالة شفاء خلال الأسبوع الأخير، وبذلك ينخفض عدد المصابين إلى 2772 إصابة مقدسية".

وطالب الجبريني، المقدسيين، بالاتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم"، وبخاصة في فترة العيد، وأماكن التجمهر والتجمعات.

وفي غزة، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل، إصابتين جديدتين بالفيروس، داخل الحجر الصحي، من العائدين مؤخرا للقطاع، عبر حاجز بيت حانون.

Advertisements

وقالت الوزارة في بيانها: "نهيب بكافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولاسيما خلال عيد الأضحى المبارك حفاظا على سلامة المجتمع".

وكانت وزارة الصحة في الضفة، قد أعلنت، في وقت سابق، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة و380 إصابة جديدة بالفيروس.

وتوفيت امرأة (41 عاما) من الخليل متأثرة بإصابتها بالفيروس، بحسب ما أعلنت الوزارة، الخميس.

وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 84 وفاة، أصغرها لرضيع 12 يومًا وأكبرها 95 عامًا.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8465، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6289.