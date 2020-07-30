شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عدد حالات “كوفيد-19” في إفريقيا يتجاوز 890 ألفاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:21 مساءً, 30 يوليو 2020 م المناطق - واس وصل عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا إلى 891199 مصاباً.

وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 18884 بعد أن سجل 18507 أمس.

وأضاف أن جنوب إفريقيا التي سجلت حتى الآن 471123 حالة إصابة بالمرض هي أكثر الدول الإفريقية المتضررة من المرض.

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