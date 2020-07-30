شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 65 ألف إصابة و 1,417 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 65,935 إصابة مؤكدة و 1,417 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,405,932 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 150,283 حالة وفاة.

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