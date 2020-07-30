مليشيا "السلطان مراد".. خنجر أردوغان المسموم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد مليشيا "السلطان مراد" من أكثر المليشيات التي أرسلت مرتزقة إلى ليبيا.. تصريح لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، تحدث فيه عن جرائم ما يسمى "لواء السلطان مراد"، الفصيل الموالي لتركيا سيئ السمعة، والذي بات يشكل اليوم المنبع الأساسي لمرتزقة نظام أردوغان، يوجه بوصلتهم نحو أطماعه التي لا تنتهي.

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تشكلت مليشيا "السلطان مراد" منتصف ألفين واثني عشر (2012)، قرب مدينة حلب، بطلب من الاستخبارات التركية لغاية حماية حقوق التركمان في سوريا، وشاركت في معظم المعارك ضد المقاتلين الأكراد.