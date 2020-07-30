اعتقال 8 من أنصار نتنياهو بعد أن هاجموا معارضين

جدد مئات الإسرائيليين احتجاجاتهم قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية، مساء الخميس، رغم عمليات ترهيب من أنصار نتنياهو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 8 من أنصار اليمين الإسرائيلي لاتهامهم بالاعتداء على صحفيين ومعارضين لنتنياهو.



وتجمع قرابة ألف إسرائيلي خارج منزل نتنياهو وهم يرددون "نحن الأغلبية نخرج إلى الشارع" و"احتيال، رشوة وإساءة أمانة" في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولوحوا بأعلام إسرائيلية وأعلام سوداء ورفعوا لافتات دعت نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه من بينها "نتنياهو متهم".

وأعلن المتظاهرون أن آلافا سيعيدون التظاهر مساء السبت للمطالبة باستقالة نتنياهو.

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وجاءت المظاهرة رغم تهديد اليمين الإسرائيلي المؤيد لنتنياهو بمهاجمة المتظاهرين.

وكان العشرات من أنصار اليمين تجمعوا قبالة مظاهرة المعارضين لنتنياهو وهم يردوون "الموت لليساريين".

وألقى أنصار اليمين الحجارة واعتدوا بالضرب على صحفيين وعلى المعارضين لنتنياهو، ولاحقوا سيارة مارة بالمكان اعتقدوا أن ركابها من المواطنين الفلسطينيين.

وطارد العشرات من أنصار اليمين السيارة التي تمكن ركابها من النجاة بأعجوبة من الاعتداء.

وكانت الشرطة الإسرائيلية انتشرت بكثافة بالمكان، وحاولت منع معارضي نتنياهو من الاقتراب من منزله والفصل بين المعارضين والمؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.