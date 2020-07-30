كورونا يصيب سيدة البرازيل الأولى بعد شفاء زوجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، الخميس، بعد 5 أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الإعلام البرازيلية، قولها: "إنها في صحة جيدة وستتبع جميع البروتوكولات المعمول بها".

وكانت نتيجة فحص جاير بولسونارو، الذي قلل من شأن الوباء ودافع عن إبقاء الاقتصاد مفتوحا، إيجابية لكوفيد- 19 قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ثم عمل الرئيس من مقر إقامته، لكنه شوهد أيضا يتحرك في المنطقة ويتحدث إلى أشخاص بدون وضع قناع وجه.

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وأعلن يوم السبت الماضي أن نتيجة فحصه الأخير كانت سلبية.

وحضرت السيدة الأولى (38 عاما) أمس الأربعاء فعالية مع الرئيس، وكانا يضعان قناع الوجه.

وحتى الأربعاء، أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا والوفيات الناجمة؛ حيث بلغت الإصابات الجديدة 70074 والوفيات 1595.