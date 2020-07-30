الرئيس الفرنسي يهنئ ملك المغرب بيوم العرش

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الواحد والعشرين لتربعة على عرش المملكة المغربية.



وعبر ماكرون في برقية التهئنة أيضاً عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذها العاهل المغربي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سواء على المستوى الصحي أو لمحاربة تأثيراتها الاقتصادية.

وحرص الرئيس الفرنسي على التعبير عن امتنانه للثقة التي تتسم بها العلاقات بين فرنسا والمغرب، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب المملكة في إطار الصداقة والوفاء.

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وأمس الخميس، وجه العاهل محمد السادس خطاباً إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، أعلن فيه مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا وتداعيات الجائحة، زيادة إلى إجراءات سابقة أمر الملك باتخاذها.

وفي هذا الصدد، دعا العاهل المغربي الحكومة إلى إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".

ومنذ بدء تفشي الجائحة، أصدر الملك مجموعة من التعليمات للتصدي الصارم للفيروس، كما أمر بإنشاء صندوق عمومي لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية للفيروس، يُمول من تبرعات المغاربة، كما كان أول المتبرعين له بمبلغ ملياري درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.4 درهم مغربي).