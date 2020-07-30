الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تمام الشفاء

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين غادر، اليوم الخميس، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تمام الشفاء.



وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس الماضي، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن الجراحة تكللت بالنجاح، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

ووجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.